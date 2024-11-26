При правильном хранении хлеб может оставаться свежим примерно 3-5 дней.

Первым показателем того, что хлеб свежий, является его текстура. Когда хлеб черствеет, он становится сухим. Пока нет плесени, хлеб безопасен для употребления, хотя он может быть не совсем приятным на вкус, пишет Express.

Чтобы сохранить продукт, Софи Кэри, менеджер по развитию пекарни, поделилась с изданием своими советами. Во-первых, она отметила, где ни в коем случае нельзя хранить хлеб.

"Хлеб никогда не следует хранить в холодильнике. Хотя более низкая температура в холодильнике действительно замедляет появление плесени, условия охлаждения ускорят черствение хлеба, что сделает его непригодным для еды гораздо раньше, чем он может заплесневеть. Это связано с тем, что крахмал, присутствующий в хлебе, повторно кристаллизуется, когда он охлаждается", - говорит эксперт.

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Зато хозяйкам советуют замораживать хлеб, но для этого стоит дважды завернуть хлебцы в пищевую пленку, а затем добавить слой фольги:

"Это предотвратит порчу хлеба в морозилке и поможет сохранить его свежесть".

Отличный способ разморозить хлеб - оставить его при комнатной температуре, а затем сбрызнуть небольшим количеством воды и положить в духовку при температуре 180 градусов Цельсия на 10 минут. Это наполнит дом чудесным ароматом, а "хлеб будет таким же свежим, как и в тот день, когда его приобрели".

Хлеб, который не хранится в морозильной камере, следует хранить в герметичной хлебнице, а не в пластиковом пакете, который задерживает влагу, создавая среду, способствующую развитию плесени.

"Хранить хлеб свежим означает хранить его в прохладной среде, подальше от прямых солнечных лучей и вредителей. Хранение хлеба в хорошо завернутой и герметичной емкости предотвращает размножение плесени, а стабильная температура и влажность предотвращает черствение продукта", - говорит эксперт.

По ее словам, при правильном хранении хлеб может оставаться свежим примерно 3-5 дней.

Другие советы по хранению хлеба

Британский шеф-повар Пол Голливуд назвал грубую ошибку при хранении хлеба. По его словам, хранение продукта в холодильнике может привести к его черствению втрое быстрее, поскольку это приводит к испарению влаги из буханки.

Эксперт рекомендует тем, кто ищет оптимальное место для хранения хлеба, держать его подальше от мест, близких к теплу, таких как плита или холодильник, и вместо этого выбирать темные, прохладные участки кухни или кладовки.

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