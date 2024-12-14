Мужчина дважды доставлял пиццу преступнику.

В Луизиане водителя доставки Domino's Pizza дважды ограбили, когда он привозил заказы на улицу Уильямсбург Драйв.

На Facebook-странице Управления шерифа сообщается, что в конце ноября мужчина привез пиццу в один из домов, однако возле машины неизвестный забрал у него еду и 20 долларов. Уже 7 декабря ситуация повторилась, но на этот раз нападавший направил на него пистолет.

Следователи подозревают в краже и вооруженном ограблении 18-летнего Монтрелла Исома. Выяснилось, что он сделал оба заказа с одного и того же номера телефона, а во время обыска в его мусорном баке нашли коробку из-под пиццы.

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Другие необычные ограбления

Ранее сообщалось, что в Одессе парень ограбил женщину, чтобы не подпадать под мобилизацию из-за судимости. Украденные кошелек, документы, наушники и телефон он просто выбросил.

А в Киеве работник банка бросил в рюкзак четыре пакета денег и пошел с ними на обед. Больше он в банк не вернулся.

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