УНИАН предлагает новый квест на наблюдательность, который позволит протестировать ваш уровень IQ.

В сети появилась новая головоломка, которая способна "сломать" вам глаза, ведь увидеть спрятанное смогут только самые внимательные.

Проверить себя на "орлиное" зрение и определить свой уровень IQ предлагает Fresherslive. Надо найти "спрятанное" число 872 за 15 секунд.

Разберись, где среди чисел 877 скрывается именно"твое":

Не беспокойся, если ответ не нашелся так просто. Некоторые гениальные прорывы требуют больше времени.

Видео дня

Где спряталось число 872, смотри ниже:

В сети появилась головоломка для гениев

Ранее мы предложили вам еще одну головоломку для "самых умных". Она похожа по своему принципу - нужно найти за 12 секунд число 70. Звучит легко, но на практике это изображение сбило с толку множество взрослых. Проверь, сможешь ли справиться с этой головоломкой именно ты.

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