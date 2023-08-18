На решение этой головоломки дается очень мало времени.

В сети появилась новая оптическая иллюзия для мозга: разгадать ее могут только самые внимательные. Для решения этой головоломки необходимо найти "лишнее" число: где-то между 78 "спряталось" число 70.

Как пишет Fresherslive, оптические иллюзии обманывают ваш мозг, заставляя его воспринимать то, чего на самом деле нет. Например, кажется, что в этой головоломке все числа 78. Но это не так. Одно число отличается от остальных.

Оптические иллюзии часто основаны на тонких деталях, которые легко упустить. Присмотритесь к узорам, формам и цветам иллюзии и попытайтесь определить конкретные элементы, создающие эффект.

Видео дня

Итак, приступаем к решению новой головоломки. Попробуйте найти на картинке число 70. А чтобы задача не показалась вам легкой, решите ее всего за 12 секунд. Справитесь?

Как сообщается, это изображение сбило с толку тысячи взрослых. При этом некоторые исследователи утверждают, что чем больше оптических иллюзий вы разгадываете, тем умнее вы становитесь.

Если вы не смогли разгадать эту головоломку, то ниже мы опубликуем решение.

Еще головоломки для "прокачки" ума

Ранее УНИАН писал о головоломке, в которой также нужно найти "лишнее" число. Справитесь ли вы с заданием за 15 секунд?

Еще есть головоломка для самых зорких. Ее необходимо решить за 16 секунд.

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