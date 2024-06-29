Тот, кто интересуется, как правильно жить в этом мире, может заинтересоваться тем, а что же делать, чтобы не отпугнуть от себя людей. Как оказывается, есть 10 привычек, которые мгновенно отпугивают людей.
Одна такая привычка - доминировать во время разговора, то есть много говорить о чем-то своем, пишет HackSpirit. Издание отмечает, что слушать так же важно, если не больше, чем говорить. "Когда вы обнаружите, что монополизируете разговор, переведите дыхание и спросите другого человека о его дне", - посоветовали журналисты.
Что еще может ухудшить отношения с людьми:
- трансляция слишком большого количества негатива;
- нечестность;
- постоянное перебивание собеседника;
- осуждение других;
- отсутствие эмпатии;
- слишком высокий уровень сосредоточенности на себе, то есть, например, отсутствие вопросов о другом человеке;
- отсутствие благодарности;
- чрезмерная приятность - если человек постоянно соглашается, это может быть воспринято как неискренность или что-то для манипуляции.
Кроме того, плохой привычкой, которая способна испортить отношения с людьми, считается несоблюдение личных границ.
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