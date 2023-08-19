То что может показаться ерундой, на самом деле имеет важный воспитательный момент.

Родители должны спрашивать у младенца его разрешения на то, чтобы сменить ему подгузник. Это нужно для того, чтобы сформировать у ребенка так называемую "культуру согласия" от рождения.

Об этом заявила австралийская эксперт по вопросам сексуальности Дина Карсон. Она отметила, что работает с детьми от трех лет над прививанием им понятия согласия, но родителям, по ее мнению, стоит учить ребенка этому принципу гораздо раньше.

"Конечно, ребенок не ответит: "Да, мама, это здорово, я бы хотел сменить подгузник". Но если вы оставляете свободное пространство и ждете язык тела и ждете, чтобы установить зрительный контакт, тогда вы даете ребенку понять, что его ответ имеет значение", – отметила эксперт.

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Однако многих людей такое предложение смутило. "Я определенно услышал что-то не так / Я потерял дар речи / Это определенно не квалифицируется как левацкое безумие?", - пишут пользователи Твитера.

Напомним, ранее мы писали, что во время типичного семейного отдыха папы заставляют детей-подростков смущаться и чувствовать стыд за них в среднем более 20 раз. Ошибок, которые совершают родители, немало - от неуместной одежды до безосновательной жадности за "шведским столом" в отеле.

Также мы рассказывали, как две сестры поссорились из-за имен для своих будущих детей. Обе женщины забеременели почти одновременно и начали обсуждать имена для детей, однако выяснилось, что поделить имена они не в состоянии.

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