Автолюбитель рассказала зрителям, как уменьшить громкий шум при открытых окнах.

Автоэксперт рассказала, как водителям следует открывать окна, чтобы контролировать температуру в автомобиле и экономить на расходах. Инстаграммер поделилась этими советами к смене времен года.

Автолюбитель Чецюаньсяоцяо объяснила, как правильно пользоваться окнами автомобиля во время вождения. Сначала она рассказала, как можно открыть окна автомобиля, чтобы снизить температуру, пишет THE SUN.

По ее словам, свежий воздух прохладнее, чем кондиционер. Она посоветовала водителям наполовину открыть водительское окно и диагональное заднее стекло.

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Чецюаньсяоцяо сказала: "Тепло в машине быстро рассеется".

Далее автомобильный эксперт сообщила, что открытие окон автомобиля сэкономит вам деньги на бензине. Чецюаньсяоцяо советовала людям не открывать одно заднее окно или все окна автомобиля одновременно.

Она сказала: "Не только люди в машине будут чувствовать себя очень некомфортно из-за ветра, но и расход топлива в машине станет выше".

Автолюбитель рассказала зрителям, как уменьшить громкий шум при открытых окнах.

Она сказала: "Шум не только небольшой, но и дуновение ветра мягкое и комфортное".

Автомобильный эксперт также рассказала, как можно убрать нежелательные запахи. Она посоветовала водителям закрыть одно окно и открыть три других окна автомобиля.

Чецюаньсяоцяо сказала: "Запах исчез в мгновение ока".

Она пояснила, что если вы хотите избавиться от сигаретного дыма в машине, то окно, где идет дым, нужно открыть на два пальца на ширину.

Автомобильный эксперт сказала: "Внешняя часть автомобиля похожа на вытяжку, и из машины постоянно высасывается дым".

Зрители бросились в комментарии поделиться своим мнением о видео.

Один человек сказал: "Мне нужно записать эти советы". Другой зритель согласился и сказал: "Отличные советы".

Советы для автомобилистов

Автомобильный эксперт TikTok Дончешицзе в своем последнем видео объяснила, что ваша машина может сообщить вам, когда она заперта, и ее очень легко настроить.

Известный в сети автомеханик Крис Фикс показал простой трюк со смазкой, который поможет вам с легкостью открывать двери авто даже во время самого лютого мороза.

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