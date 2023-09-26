Правильная температура может "улучшить ваше настроение, снизить уровень стресса, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и укрепить вашу иммунную систему"

С приближением холодной погоды и в условиях смены времен года теплый душ подходит лучше всего, чтоб согреться и расслабиться. Некоторым нравится даже делать более горячую воду.

Как пишет Mirror, известный телевизионный врач Майкл Мосли утверждает, что на самом деле всем нам следует принимать более прохладный душ.

Он напомнил, что сейчас растет популярность плавания в холодной воде, поскольку этот вид спорта может "повысить ваше настроение, снизить уровень стресса, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и укрепить вашу иммунную систему". Однако, если вы не живете рядом с морем или хорошей рекой, холодный душ может вам подойти.

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Как отмечается, одно исследование показало, что 30-секундный холодный душ каждое утро в течение 60 дней уменьшит количество дней, когда вы болеете, на 30 процентов. Помимо того, у пловцов в холодной воде меньше инфекций верхних дыхательных путей. Ученые убеждены, что это именно польза температуры воды, а не самого плавания.

В то время как холод при первом контакте вызывает стресс, согласно новому исследованию, короткий всплеск стресса в правильной дозе полезен для вас. Это ускоряет частоту сердечных сокращений, кровеносные сосуды меняются в размерах, и тело ненадолго переходит в режим выживания.

Значит ли это, что нужно вообще прекратить принимать теплый душ? Доктор Мосли объясняет, что лучший способ начать - "повернуть кран на десять секунд" в конце душа. Даже ограниченное воздействие холодной воды может оказать длительное воздействие на организм. Лишь шесть погружений в холодную воду дали эффект, который можно было увидеть и через год.

Другие советы врачей

Большинство людей до сих пор не знают, когда нужно принимать душ: вечером, или утром. Врач наконец поставил точку в этом вопросе.

Многие люди не знают, как правильно подтираться - и не потому, что они невежды, а просто поколениями заложена определенная неверная последовательность действий. Ученые сейчас бьют тревогу-ложные гигиенические привычки могут привести к фатальным последствиям.

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