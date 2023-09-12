Большинство людей допускают грубую ошибку, которая стоит им здоровья.

Многие люди не знают, как правильно подтираться - и не потому, что они невежды, а просто поколениями заложена определенная неверная последовательность действий. Ученые сейчас бьют тревогу - ложные гигиенические привычки могут привести к фатальным последствиям.

Почему вредно вытирать попу туалетной бумагой - мнение эксперта

Доктор из Нью-Йорка Пунам Десаи в своем видео на платформе TikTok рассказала, что большинство американцев подтираются бумагой. Так делают и украинцы, однако, это опасная привычка:

Если вы пользуетесь туалетной бумагой, то иногда она может оставлять неприятный запах или даже фекалии.

заметила врач.

Более эффективный вариант - мыть или вытирать попу влажными салфетками, мокрыми полотенцами, но лучше - использовать биде. Если в вашей ванной комнате его нет, подумайте об альтернативе - бутылке с пульверизатором, например. В крайнем случае, всегда можно сходить в душ после посещения туалета.

Как правильно вытирать попу женщине

Девушкам особенно стоит задуматься о том, как вытирать попу с длинными ногтями - остатки фекалий могут стать частью нейл-арта, что в итоге приведет к катастрофическим последствиям для репутации модницы. Именно поэтому ответьте себе сами на вопрос о том, нужно ли мыть попу после похода в туалет - лучше, чтобы ответ был положительным. Во-первых, так вы сможете точно избавиться от остатков экскрементов, а во-вторых, отмыть руки, если оказия с маникюром все-таки произошла.

Можно ли натереть попу туалетной бумагой - мнение врача

Доктор Десаи озвучивает этот риск, когда рассказывает о том, как вытирать попу эффективно и без негативных последствий. Слишком усердное трение ануса может привести к геморрою и анальным трещинам, а у женщин - к заболеваниям мочеполовой системы, если бактерии при вытирании попадут во влагалище.

Еще один физиотерапевт из TikTok объяснила, что нельзя вытирать попу больше трех раз, иначе вы размазываете фекалии по анальному отверстию. Также она посоветовала лайфхак, как можно уменьшить радиус загрязнения - нужно приучить себя сжимать сфинктер 4 раза во время дефекации. Первый раз - слабо, потом сильнее, еще сильнее и совсем усердно. Такая техника поможет уменьшить количество фекалий, остающихся на волосках вокруг ануса, и выйти из туалета максимально чистыми.

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