Медик объяснил, какой душ более полезен для нашей кожи и организма.

Большинство людей до сих пор не знают, когда нужно принимать душ: вечером или утром. Врач наконец поставил точку в этом вопросе.

Как пишет Mirror, рекомендуется принимать душ не дольше 10 минут, предпочитая умеренную температуру воды, чтобы избежать раздражения. Есть ряд преимуществ и недостатков принятия душа утром и вечером. Врачи отмечают, что для организма хорошо принимать оба, но общее мнение заключается в том, что вечерний душ - лучший.

По словам Арагона Джузеппе, врача общей практики и медицинского консультанта Prescription Doctor, все зависит от личных предпочтений. Впрочем, он считает, что "вечерний душ считается лучшим для гигиены и способствует хорошему ночному сну". Вечерний душ-лучший способ расслабиться, помогает снять напряжение с работы или в тренажерном зале и "смыть грязь за день". Люди после принятия вечернего душа имеют более крепкий сон и чувствуют себя чистыми.

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"Ваше тело и волосы могут накапливать воздушные аллергены и раздражители, грязь и пыль, особенно в летние месяцы. Так что, если вы ложитесь спать без душа, они перенесутся на вашу кровать и простыни. Эти раздражители могут и не исчезнуть, а наоборот освоиться в вашей постели, провоцируя ночную аллергию", - пояснил он.

Эксперт также добавил, что недостаток душа ночью может вызвать такие проблемы, как раздражение сухой кожи и прыщи.

Однако утренний душ может помочь восстановить кожу и стимулировать клетки крови. Умывание утром помогает очистить кожу от жира, который накапливался в течение ночи, но врач-дерматолог Саша Кор из Beauty + Skin Clinic отметила, что любое средство для умывания может решить эту проблему без душа.

Саша, которая также считает вечерний душ лучше, отметила: "Вечерний душ удаляет все загрязнения, которые накопились на вашей коже в течение дня – жир, грязь, пот. Удаление этих загрязнений может быть легко выполнено путем глубокой очистки в душе, что означает, что вы ложитесь спать с чистой и свежей кожей".

Напомним, многие люди не знают, как правильно подтираться - и не потому, что они невежды, а просто поколениями заложена определенная неверная последовательность действий. Ученые сейчас бьют тревогу - ложные гигиенические привычки могут привести к фатальным последствиям.

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