Этим пушистикам позавидуют даже самые опытные инста-блогеры.

В конце тяжелой рабочей недели самое время поднять нашим читателям настроение. И для этого идеально подходят забавные фото белочки в киевском парке.

Эти пушистики действительно умеют позировать - так, что им позавидуют даже самые опытные инста-блогеры. Столько вдохновения! Столько фантазии!

Отметим, столичные белочки уже не впервые попадают в объективы фотокорреспондентов УНИАН. Были у нас и зимние белочки, и осенние белочки, и весенние белочки. Вот теперь есть и летние!

Кстати, если ищете, в которой парке отправиться на поиски белочек и просто великолепных пейзажей со свежим воздухом, то вот вам несколько подсказок. Также советуем посетить Голосеевский лес.

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Автор: Марина Григоренко