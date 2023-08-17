До 69% подростков верят в распространенные вредные дезинформационные утверждения.

Подростки значительно чаще верят в дезинформацию и теории заговора, распространенные в Интернете, чем старшие поколения. Это показало новое исследование Центра противодействия цифровой ненависти (CCDH), пишет The Guardian.

В ходе исследования было опрошено более 1000 взрослых и 1000 подростков в возрасте 13-17 лет. Респондентов, в частности, просили указать, согласны ли они с теми или иными вредными дезинформационными утверждениями (включая заявления против вакцинации, антисемитские заявления, фейки о COVID-19 и т.д.).

По данным опроса, 60% 13-17-летних американцев согласились с четырьмя или более вредными конспирологическими утверждениями, тогда как среди взрослых таких было только 49%. Среди подростков, пользующихся соцсетями 4 и более часов в день этот показатель был еще выше – 69%.

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По иронии судьбы, молодое поколение также больше осознает опасность, которую представляют онлайн-медиа. 83% подростков в возрасте от 13 до 17 лет согласны с тем, что онлайн-ущерб имеет офлайн-последствия. Аналогичное мнение имеют лишь 68% взрослых.

"Существует вера в то, что молодые люди спасут нас от бед, созданных предыдущими поколениями. Но когда дело доходит до дезинформации, нет будущих поколений, которые спасли бы нас от причиненного нами вреда. ... Если эти молодые люди будут придерживаться этих убеждений в предстоящие годы своей жизни, наша демократия и поддерживающие ее ценности будут находиться под почти невозможным давлением",– говорит Имран Ахмед, генеральный директор CCDH.

Молодежь и новости - последние исследования

Результаты исследования Reuters Institute показали, что все больше молодых людей используют платформу для обмена короткими развлекательными видео TikTok, чтобы получать новостной контент. Прошлогодний отчет показал, что в возрастной группе 18-24 около 40% используют TikTok, из которых 15% используют эту платформу для получения новостей. В этом году 44% молодых людей используют эту платформу, и 20% смотрят новостной контент в TikTok.

При этом на платформе широко распространены дезинформация и пропаганда. К примеру, за деньги российские TikTok-блогеры активно распространяют на платформе "патриотический контент".

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