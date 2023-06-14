Пятая часть молодых пользователей платформы использует приложение с этой целью.

Все больше молодых людей используют платформу для обмена короткими развлекательными видео TikTok, чтобы получать новостной контент, свидетельствует результаты исследования Reuters Institute.

Прошлогодний отчет показал, что в возрастной группе 18-24 около 40% пользуются TikTok. При этом 15% используют эту платформу для получения новостей. В этом году число пользователей среди молодых людей возросло до 44% и из них 20% смотрят новостной контент в TikTok.

При этом около 55% пользователей TikTok отметили, что получают новости от блогеров, и только 33% – от журналистов и СМИ. Опрос также показал, что пользователи TikTok гораздо больше, чем пользователи других платформ, доверяют в получении новостей "обычным людям" (44% против 37%).

Интересно, что Facebook становится все менее популярным источником новостей. Сейчас его используют в этой целью 28% людей, в 2016 их было 42%.

Запрет TikTok в Украине и мире

В последние годы TikTok подвергался критике из-за предполагаемых связей между платформой и правительством Китая.

Еврокомиссия и Европарламент, США, Австралия и Канада уже запретили его использовать на служебных гаджетах. Обсуждается полный запрет на территории США. В мае губернатор Монтаны Грег Джанфорте подписал закон о запрете TikTok. Монтана стала первым американским штатом, где приложение полностью запрещено.

Украинцы также неоднократно поднимали вопрос о запрете TikTok в стране. Петиции с таким призывом время от времени появляются на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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