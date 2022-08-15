Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал прессу и политиков, чтобы похвастаться "отечественным" мотоциклом "Минск". Однако впоследствии оказалось, что "чудо техники" в Беларуси только собрали, а все детали - китайские. Диктатора это вывело из равновесия.
Видео с места происшествия появилось в сети.
Представитель предприятия похвастался, что перед диктатором "новая модель, востребованная". Лукашенко сначала похвалил мотоцикл, но потом понял, что его оставили в дураках.
"А что тут свое?", - спросил диктатор.
"Дизайн и монтаж", - ответили ему.
Представитель предприятия признался, что все детали из Китая, даже шины, хотя в Беларуси функционирует завод, который их производит. Это разозлило белорусского диктатора.
Лукашенко: Фара чья?
Производитель: Китайская.
Лукашенко: Щитки?
Производитель: Тоже.
Лукашенко: Двигатель?
Производитель: Китайский.
Лукашенко: Завтра санкции введут, что будете делать?
Производитель: Тогда будем делать щитки.
Тогда диктатор заявил, что" пора делать свое", а"сборки уже достали".
"Это твое предприятие? Имей в виду, мы уже наелись импорта этого", – подытожил Лукашенко, едва сдерживая гнев.
Как сообщал УНИАН, ранее белорусский суд признал экстремистскими материалами два стикер-пака из мессенджера Telegram, высмеивающие самопровозглашенного президента страны.