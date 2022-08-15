Бахвальство "белорусским" продуктом внезапно переросло в истерический поток вопросов.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал прессу и политиков, чтобы похвастаться "отечественным" мотоциклом "Минск". Однако впоследствии оказалось, что "чудо техники" в Беларуси только собрали, а все детали - китайские. Диктатора это вывело из равновесия.

Видео с места происшествия появилось в сети.

Представитель предприятия похвастался, что перед диктатором "новая модель, востребованная". Лукашенко сначала похвалил мотоцикл, но потом понял, что его оставили в дураках.

"А что тут свое?", - спросил диктатор.

"Дизайн и монтаж", - ответили ему.

Представитель предприятия признался, что все детали из Китая, даже шины, хотя в Беларуси функционирует завод, который их производит. Это разозлило белорусского диктатора.

Лукашенко: Фара чья?

Производитель: Китайская.

Лукашенко: Щитки?

Производитель: Тоже.

Лукашенко: Двигатель?

Производитель: Китайский.

Лукашенко: Завтра санкции введут, что будете делать?

Производитель: Тогда будем делать щитки.

Тогда диктатор заявил, что" пора делать свое", а"сборки уже достали".

"Это твое предприятие? Имей в виду, мы уже наелись импорта этого", – подытожил Лукашенко, едва сдерживая гнев.

Как сообщал УНИАН, ранее белорусский суд признал экстремистскими материалами два стикер-пака из мессенджера Telegram, высмеивающие самопровозглашенного президента страны.

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