Эксперт по цветам рассказала, как ухаживать за цветком весной.

Весной важно стимулировать спатифиллум, чтоб он начал цвести. Об этом рассказала эксперт по растениям Ханна Роусон из J.Parker’s, пишет Express.

Как пишет издание, спатифиллумы известны своими белыми цветами, но весной им нужно помочь, чтобы они начали цвести.

По словам эксперта, самодельное удобрение из бананов как раз справится с этой задачей.

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Ханна Роусон говорит, что важно соблюдать два требования при уходе за спатифиллумом: освещение и подкормка.

Спатифиллумы, по ее словам, любят яркий, но не прямой свет. Солнечные лучи могут оставить ожоги на чувствительных листиках, особенно летом.

Также важно подкармливать комнатные растения, а использование банановой кожуры как раз имеет несколько преимуществ благодаря высокому содержанию калия.

Как пишет издание, существует много способов сделать удобрение из банановой кожуры. Например, можно приготовить из нее попошок или банановую воду.

"Общее практическое правило - удобрять растения один раз каждые два-три полива весной и летом", - говорит Ханна.

Когда вегетационный период заказчивается (это конец осени и зима), то полив удобрением нужно сократить до одного раза каждые четыре полива

Также важно содержать спатифиллум во влажных условиях, около 60–70 процентов, чтобы имитировать его естественную среду.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что любит спатифиллум.

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