Диетологи назвали несколько категорий продуктов, которые исправят вашу проблему с концентрацией.

Миллионы людей по всему миру пьют кофе, чтобы проснуться или взбодриться, или перекусывают сладким, чтобы "не упасть духом" в середине дня. Таким образом, мы используем еду и напитки, чтобы помочь себе сосредоточиться.

Но долговременная поддержка концентрации - это не просто быстрое решение проблемы, помогающее нам оставаться бодрыми; это здоровье мозга, и все, что мы едим, может изменить ситуацию.

"Пища, которую мы едим, и наш общий рацион оказывают огромное влияние на уровень нашей концентрации", - отметила диетолог Эстер Эрвин из Wellswood Nutrition изданию Newsweek.

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"Наш мозг потребляет до 50 процентов глюкозы из пищи, которую мы едим, поэтому неудивительно, что в день, когда мы слишком заняты, чтобы пообедать, мы теряем концентрацию или чувствуем себя туманно во второй половине дня", добавил диетолог.

По словам эксперта, после того как мы стали питаться полноценно, важно сосредоточиться на противовоспалительных продуктах, поскольку существует связь между хроническим воспалением, который может повысить риск развития множества заболеваний, таких как ожирение, диабет 2-го типа и слабоумие, и "туманом в мозгу".

Диетолог Амани Кайт, преподаватель Института оптимального питания, рассказала: "Хроническое воспаление влияет на когнитивные функции, снижая пластичность синапсов - способность клеток мозга формировать связи, что приводит к замедлению скорости обработки информации, ухудшению памяти и снижению концентрации внимания".

Какие продукты помогают сосредоточиться?

Одними из ключевых продуктов, которые поддерживают способность мозга концентрировать внимание является жирная рыба — лосось, форель, сардина и скумбрия.

"Богатые омега-3 жирными кислотами, особенно ДГК, эти жиры [в жирной рыбе] необходимы для структуры и функции мозга, помогают улучшить память и уменьшить снижение когнитивных способностей, что позволяет легче сохранять концентрацию внимания в течение долгого времени", - подчеркивает Кайт.

Также рекомендуется употреблять в пищу орехи и семечки, поскольку они также содержат омега-3 жирные кислоты, но в виде ALA - растительной формы. В частности, тыквенные семечки, миндаль и грецкие орехи полны цинка, магния и витамина Е, которые защищают клетки мозга и улучшают связь между ними, улучшая память и концентрацию.

Не стоит, по словам диетологов, забывать о ягодах — черника, клубника и малина борются с воспалением, так как они насыщены антиоксидантами.

Флавоноиды улучшают приток крови к мозгу, поддерживают нейропластичность (способность мозга к адаптации) и защищают клетки мозга от повреждений, что в конечном итоге повышает ясность ума и концентрацию внимания". Кроме того, оба диетолога рекомендовали употреблять листовую зелень, оливковое масло и имбирь.

И избегать сладкие закуски, напитки, рафинированные углеводы (белый хлеб и выпечка), переработанные продукты и алкоголь.

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