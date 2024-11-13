Отмечается, что этот продукт лучше заменить более здоровой альтернативой.

Диета является, безусловно, ключевым элементом в снижении риска различных заболеваний. Однако еда влияет на все тело, включая мозг.

"Диета играет решающую роль в здоровье мозга, влияя на когнитивные функции, настроение и общее психическое благополучие", - цитирует доктора Камалу Вейгл, доктора медицины из Института неврологии Хакенсакского меридиана в Медицинском центре Университета Хакенсак издание Parade.

Завтрак может помочь начать день с правильной ноги, улучшая концентрацию и когнитивные функции. Доктор Вейгл говорит, что некоторые продукты, которые обычно встречаются в здоровых завтраках, могут усложнить работу мозга утром и в течение дня. Более того, они могут иметь долгосрочные негативные последствия для общего здоровья.

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Можно ли есть гранолу на завтрак

Доктор Вейгл предлагает свести потребление гранолы к минимуму, потому что во многих рецептах есть ингредиенты, которые могут вызвать краткосрочные и долгосрочные проблемы с мозгом и общим здоровьем, если их есть постоянно.

"Хотя гранола может показаться полезным вариантом завтрака, ее высокое содержание сахара, калорийность и вредные жиры делают ее пищей, которую следует употреблять в умеренных количествах или избегать", - говорит врач.

Большое количество сахара в граноле зачастую поступает из кленового сиропа, сухофруктов и меда. Обзор и метаанализ Nutrients 2023 года показали, что чрезмерное долгосрочное потребление сахара может отрицательно повлиять на когнитивные функции. Сокращение потребления насыщенных жиров имеет решающее значение для работы мозга и сердца. Метаанализ 2020 года в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases показал, что люди, потребляющие большое количество насыщенных жиров, подвергаются большему риску инсульта.

"Здоровая диета, богатая клетчаткой и ферментированными продуктами, может способствовать здоровому микробиому кишечника, что может положительно влиять на настроение и снижать тревожность", - говорит доктор Вейгл. "Продукты, которые мы едим, могут влиять на выработку нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, которые регулируют настроение и эмоции".

Кроме того, исследование, опубликованное в Microbiome в 2021 году, показало, что люди с диетой, лишенной клетчатки, с большей вероятностью испытывают когнитивные нарушения

По словам доктора Вейгл, омега-3 жирные кислоты, витамины группы В, клетчатка и антиоксиданты, могут поддерживать память, способность обучаться и настроение. Они также снижают риск других хронических проблем, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с пищеварением, которые могут повлиять на здоровье мозга.

"Диета с низким содержанием обработанных продуктов и добавленного сахара может помочь предотвратить скачки и падения сахара в крови, которые могут ухудшить когнитивные функции", - отмечает специалист. "Хроническое воспаление может повредить клетки мозга и способствовать снижению когнитивных способностей".

Что можно утром на завтрак:

цельнозерновая овсянка;

греческий йогурт с ягодами;

яйца;

цельнозерновой тост с авокадо;

смузи.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали лучшее время для завтрака.

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