Мы подсознательно классифицируем тех, с кем сталкиваемся, по их волосам.

Будь то первое впечатление или поспешное суждение, длину и цвет волос других людей связывают с их личностями. И есть исследования, подтверждающие это, пишет yourtango.

"В мгновение ока мы подсознательно классифицируем тех, с кем сталкиваемся, по их волосам, как и они нас. Верим мы в это или нет, но наши волосы отражают нашу личность", - говорится в публикации.

И вот что ваши волосы могут говорить о вашей личности:

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Если у вас длинные волосы, вас могут считать женственной. Согласно одному из проведенных опросов, 43% мужчин говорят, что предпочитают длинные волнистые волосы коротким прическам. По иронии судьбы, те же мужчины жаловались на женщин, чьи волосы выглядят слишком идеально, хотя для поддержания длинных причесок обычно требуется больше средств.

Если вы брюнетка, вас могут считать уверенной в себе. Одно из проведенных исследований показало, что большинство людей считают, будто брюнетки "лучше в постели". И только 16% участников оценили блондинок как лучших любовниц.

Если вы рыжая, вас могут считать веселой и игривой. Согласно исследованию Гамбургского университета, женщины с рыжими волосами ведут более активную интимную жизнь. Ученые обнаружили, что у рыжих больше партнеров. В обзоре, опубликованном в журнале Journal of Social and Personal Relationships, говорится, что причина, по которой мужчины считают рыжих привлекательными, связана с биологией - "рецессивный вариант гена MC1R рыжих волос мог развиться в результате [интимного] отбора".

Если вы рыжая, вас могут не заметить. Другие же исследования показали, что рыжие менее желанны по сравнению с блондинками и брюнетками. Исследователь Николя Геген провел серию тестов, в которых он заставил женщин-участниц носить парики разных цветов, чтобы узнать, кто из них больше всего привлекает мужчин. К сожалению, только 29 мужчин из 240 подходили к рыжеволосым женщинам. Другое исследование, проведенное учеными из Вестминстерского университета, дало те же результаты.

Напомним, ранее УНИАН писал, что люди "странно" судят о других по форме лица.

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