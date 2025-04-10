Температурный режим на дверце не предназначен для хранения некоторых продуктов.

Дверца холодильника — это отличный способ хранить любимые продукты. Они видны, их легко брать, и их можно эстетично расположить. Однако из-за более низкой температуры хранение некоторых продуктов на дверце холодильника может привести к их быстрой порче и ухудшению качества, пишет RealSimple.

Диетологи поделились какие продукты никогда не следует хранить на дверце холодильника, а для каких это будет отличным местом.

1. Мясо (включая птицу и морепродукты)

Общее правило заключается в том, что если это продукт животного происхождения, его не следует хранить на дверце холодильника. "Эти продукты всегда следует хранить на нижней полке холодильника. На всякий случай, если сок вытечет, чтобы он не попал на другие продукты и не вызвал перекрестное загрязнение", — объясняет сертифицированный диетолог Рейчел Гаргано. "Кроме того, колебания температуры дверцы холодильника могут привести к большему росту бактерий в этих продуктах". Даже если вы размораживаете мясо, дверца холодильника — очень плохое место для него.

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2. Молоко

"Молоко следует хранить на внутренней полке в задней части холодильника", — говорит Гаргано. Это место, где холодильник остается самым холодным, и хранение его здесь может помочь сохранить молоко свежим дольше.

3. Йогурт

"Хотя на дверцах многих холодильников есть удобные места для хранения таких продуктов, как яйца, молоко, сыры и йогурт, Министерство сельского хозяйства США рекомендует избегать этого места для скоропортящихся продуктов", — говорит сертифицированный диетолог Стейси Вудсон. Вместо этого оставьте эти места для джема, горчицы и других приправ, которые не содержат молочных продуктов.

4. Яйца

"Яйца следует хранить в картонной упаковке на полке", — говорит Гаргано. "Хранение их в картонной упаковке может помочь поддерживать правильный уровень влажности, а хранение внутри холодильника предотвратит перепады температуры, из-за которых они могут испортиться раньше, чем необходимо".

5. Фрукты и овощи

"Хотя фрукты и овощи немного менее восприимчивы к перепадам температуры, они хранятся дольше при правильном уровне влажности", — делится Гаргано. Она отмечает, что ящики для овощей — идеальное место для того, чтобы дольше сохранять продукты свежими.

6. Вино

Хотя напитки обычно хорошо хранятся на дверце холодильника, вино является исключением, особенно открытые бутылки. Хранение вина при постоянной температуре (и, следовательно, не на дверце холодильника) помогает предотвратить окисление и помогает вину сохранять свое качество в течение более длительного периода времени.

Вместо скоропортящихся продуктов диетологи рекомендуют сохранить пространство на дверце холодильника для консервированных продуктов, таких как соленые огурцы, соусов и орехов.

Ранее эксперты рассказали, как хранить сыр в холодильнике, чтобы он дольше оставался свежим.

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