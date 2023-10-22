Для того, чтобы не испортить антипригарную посуду, нужно знать несколько очень важных правил.

Далеко не все знают, что нельзя готовить в кастрюле с антипригарным покрытием или в сковороде, и вообще, какие есть правила использования этой посуды, как за ней ухаживать. Попробуем разобраться и разгромить мифы, которые укоренились.

Стоит отметить, что благодаря специальному покрытию к такой посуде во время готовки меньше прилипает еда, даже если вы используете минимальное количество масла.

Вот самые распространенные виды антипригарных покрытий:

Видео дня

тефлоновое;

керамическое;

гранитное;

титановое.

Тефлоновое покрытие уже считается классическим. Разные виды покрытия отличаются стойкостью к повреждениям. Например, тефлоновую посуду легко можно поцарапать вилкой, а вот титановая намного более устойчивая.

Как оказывается, не все знают, можно ли жарить на антипригарной сковороде с маслом. Здесь не стоит сомневаться - масло можете смело использовать, вот только много его точно не понадобится, если, конечно же, речь не идет о фритюре - методе приготовления пищи в большом количестве нагретого пищевого жира.

Можно ли на антипригарной сковороде жарить без масла

Некоторые продукты на антипригарной сковороде действительно можно приготовить и без добавления какого-то жира. Например, вы запросто можете поджарить жирное мясо или очень жирную рыбу.

Залог успеха во время готовки без добавленного жира - целостность антипригарного покрытия.

Что нельзя готовить в антипригарной посуде

Оказывается, из-за некоторых продуктов "антипригарка" быстрее изнашивается и становится не такой эффективной. Речь идет о кислых продуктах, например, не стоит отправлять в антипригарную сковороду или кастрюлю цитрусовые, помидоры и вино.

Как понимаете, в такой посуде категорически нельзя варить глинтвейн - здесь просто комбо "противопоказаний": и вино, и апельсины.

Можно ли готовить на сковороде с поврежденным антипригарным покрытием

Очень много экспертов утверждали, что поврежденная тефлоновая сковородка опасна для здоровья, якобы из-за проглоченной крупинки тефлона можно тяжело отравиться. Однако этот миф был развеян - ученые утверждают, что тефлон настолько стойкий, что желудочная кислота с ним не справится, и он просто естественным путем выйдет из организма человека.

В то же время установлено, что в одном случае поврежденная тефлоновая посуда может нанести вред - если вы оставите на плите пустую кастрюлю или сковороду, и она успеет раскалится до огромной температуры - 260 градусов. Именно в таком случае могут начать выделяться токсичные вещества, которые точно не стоит вдыхать. Из-за такой отравы можно получить "тефлоновую температуру" или даже воспаление легких.

Как нельзя мыть сковородки с антипригарным покрытием

Придерживайтесь нескольких правил, и "антипригарки" будут вам служить долго.

Вот что нужно запомнить:

нельзя лить воду на раскаленную сковороду или в горячую кастрюлю, из-за этого покрытие может повредиться;

не используйте для мытья абразивные моющие средства (после них остаются небольшие царапины), а также химию, в составе которой есть хлор, щелочи или кислоты.

Конечно же, ни в коем случае нельзя скрести антипригарную поверхность - поэтому забудьте о металлических щетках.

Ранее УНИАН объяснил, почему на подсолнечном масле нельзя жарить.

Вас также могут заинтересовать новости: