В списке есть жирная рыба и листовая зелень.

Эксперты по питанию назвали шесть продуктов, которые особенно полезны для сердца, пишет eatingwell.com.

"Диета, состоящая из полезных для сердца продуктов, может значительно снизить риск развития распространенных болезней", - говорится в публикации.

Что есть, чтобы было здоровое сердце

В список особенно полезных для сердца продуктов специалисты включили такие:

Видео дня

Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сардины и консервированный тунец, содержат поддерживающие сердце жирные кислоты омега-3, которые уменьшают воспаление, снижают артериальное давление, рассказала сертифицированный диетолог Патрисия Баннан. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять не менее двух порций рыбы в неделю.

Листовая зелень. Содержит антиоксиданты и калий, поддерживающие работу сердца, рассказала сертифицированный диетолог Лесли Бончи. А по словам Баннан, шпинат, капуста и мангольд могут помочь регулировать артериальное давление, а также улучшать работу кровеносных сосудов. Кроме того, стоит отметить, что листовая зелень богата витаминами C и K, она низкокалорийна и доступна по цене.

Бобовые. Диетологи единодушно соглашаются, что бобовые являются питательными источниками благодаря своей растворимой клетчатке, снижающей уровень холестерина. Они настолько полезны, что одно исследование показало, что люди, которые регулярно едят бобовые, менее склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний или ишемической болезни сердца.

Оливковое масло. Этот основной продукт Средиземноморской диеты богат мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, которые борются с воспалением и снижают уровень холестерина ЛПНП, рассказала Баннан. Исследования показали, что диеты, богатые оливковым маслом, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 16%, а риск диабета 2 типа - на 22%.

Соевые продукты. Тофу, эдамаме или соевое молоко являются фантастическим дополнением к рациону благодаря их высококачественному белку и полезным для сердца изофлавонам, отметили диетологи. Одно из исследований пришло к выводу, что люди, которые ели соевые продукты, такие как тофу и натто, были менее склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний или диабета 2 типа.

Цельные зерна. Наполнены клетчаткой и антиоксидантами, могут помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина ЛПНП, а также бороться с воспалением.

Напомним, ранее УНИАН писал, как привести давление в норму.

Вас также могут заинтересовать новости: