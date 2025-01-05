В частности, необходимо состредоточится на употреблении продуктов, которые богаты клетчаткой.

Кардиолог Шон Коткин, а также сертифицированные диетологи Кэролайн Томасон и Мария Елена Фрага назвали один простой способ, как можно снизить артериальное давление без медицинских препаратов, пишет eatingwell.com.

Отмечается, что артериальное давление - важный показатель, который дает информацию о том, насколько эффективно ваше сердце переносит кровь к клеткам, тканям и органам вашего тела.

Высокое артериальное давление, также известное как гипертония, часто называют "тихим убийцей", потому что оно не всегда вызывает симптомы. Тем не менее, как отметил Коткин, это основной модифицируемый фактор риска ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, инсульта, хронической болезни почек и деменции.

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Как привести давление в норму - привычка №1

Как говорится в публикации, употребление большего количества растительной пищи (овощей, фруктов, цельного зерна, орехов и семян) может существенно повлиять на ваше артериальное давление. И хотя это может показаться незначительной привычкой, по словам специалистов, это действительно так.

Диетолог Томасон объяснила, что употребление большего количества растительной пищи может серьезно помочь снизить уровень артериального давления.

"Исследования показали, что употребление растительной пищи может снизить артериальное давление и уменьшить риск сердечных заболеваний, диабета и других заболеваний, таких как некоторые виды рака. План питания на основе растений естественным образом снижает потребление калорий, что приводит к потере веса, еще одному фактору, который, как известно, улучшает артериальное давление", - добавила диетолог Фрага.

В первую очередь специалисты советуют помнить о том, что потребление насыщенных жиров, натрия и добавленного сахара может повышать артериальное давление. А растительные продукты содержат мало этих веществ, но богаты питательными веществами, поддерживающими здоровое кровяное давление, такими как клетчатка и калий.

Вот несколько простых способов, как можно включить их в свой рацион, по советам экспертов:

готовьте рецепты, в которых много овощей как часть основного блюда;

попробуйте фрукты и орехи для десертов и закусок;

устройте вегетарианский ужин по крайней мере раз в неделю;

добавьте овощи к завтраку;

сделайте растительную пищу звездой вашего блюда.

"Как уже упоминалось выше, растительная пища обеспечивает много клетчатки. Если вы новичок в диете с высоким содержанием клетчатки, медленно увеличивайте ее потребление и пейте достаточное количество жидкости, чтобы предотвратить газообразование и вздутие живота", - говорится в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, как коричневый рис влияет на уровень холестерина, если есть его каждый день.

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