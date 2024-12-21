По словам эксперта, важно завтракать регулярно, чтобы не иметь проблем с артериальным давлением.

Люди могут иметь повышенное кровяное давление по многим причинам, среди которых лекарства, их привычки и генетика. Однако его можно снизить, если пересмотреть время, когда вы завтракаете, пишет Health Digest.

В частности доктор, консультант по фитнесу и питанию Крис Мор рассказал о физических реакциях организма на прием пищи и предоставил свои рекомендации относительно того, как организовать график завтраков.

По словам эксперта, не следует беспокоиться о том, чтобы есть в определенное время утром. Вместо этого он предложил ввести себя в ритм завтраков, к примеру, завтракать каждый день, чтобы ваша система постоянно перекачивала кровь в желудок и потенциально вызвала временное снижение кровяного давления.

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"На кровяное давление может влиять время приема пищи и то, что в ней содержится. Когда ваш организм придерживается регулярного режима, включая постоянное время приема пищи, он может лучше управлять физиологическими процессами, такими как регуляция кровяного давления", - отметил Мор.

Из-за этого эксперт не советует пропускать любой прием пищи, в том числе и завтрак. По его словам, отказ от приема пищи может создать электролитный дисбаланс и еще больше усилить кровяное давление.

В частности, в обзоре 2019 года ученые выяснили, что те, кто в основном не завтракает, увеличивают шансы быть диагностированными или умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 21%. Кроме того, по похожей схеме обзор 2021 года обнаружил возможные кардиометаболические преимущества среди людей, которые не ели в течение ночи.

Также можно увидеть больше положительного влияния на сердечно-сосудистую систему, если вы будете завтракать и избегать перекусов поздно вечером и соблюдать пост. В обзоре 2023 года люди, которые не ели ночью, почувствовали снижение артериального давления

"Исследователи предположили, что это связано с тем, что гормон, который контролирует сжигание жира, наиболее активен между 8:00 и 16:00 часами. Употребляя пищу утром, когда гормон был стимулирован, участники не давали своему организму задерживать жир, что приводило к снижению артериального давления", - говорится в материале.

Таким образом человек может завтракать в любое время, которое подходит вашему графику при том условии, что вы завтракаете почти ежедневно без перерыва.

Поэтому Мор предложил несколько вариантов завтрака, начиная с овсянки.

"Миска овсянки - отличный выбор, поскольку это цельное зерно, которое может контролировать кровяное давление и уровень холестерина. Если добавить к ней нарезанные бананы и молотое льняное семя, вы получите качественные питательные вещества, такие как калий, клетчатка и даже некоторые жирные кислоты Омега-3", - советует эксперт.

Однако если вам не нравится овсянка, то специалист советует попробовать йогурт с ягодами.

"Ищите нежирный или даже обычный греческий йогурт, поскольку он богат белком, кальцием и калием. Добавление ягод может придать вкусовой антиоксидантный заряд, полезный для здоровья сердца, а также больше калия, который важен для контроля кровяного давления", - рекомендует эксперт.

Мор заметил, что тост с авокадо или омлет со шпинатом и грибами могут помочь вашему организму в пищеварении, дать много энергии и минералов, которые очень важны для поддержания артериального давления.

Другие советы по снижению артериального давления

Ранее кардиолог рассказал, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье сердца. По его словам, сбалансированный, здоровый обед помогает регулировать уровень сахара в крови, холестерина и артериального давления, а все это является ключом к поддержанию здоровья сердца.

Также специалисты рассказали, как держать артериальное давление в норме. В частности они советуют не забывать завтракать и делать это регулярно в течение одного-двух часов после пробуждения.

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