Этот малоизвестный ингредиент творит настоящие чудеса.

Пюре — это классика. Это блюдо идеально сочетается, казалось бы, со всем. С сосисками, рагу, рыбой и так далее. Простая смесь картофеля, молока и масла нравится почти всем. Однако у профессионалов есть один неожиданный трюк, который выведет вкус пюре на новый уровень, пишет Mirror.

Шеф-повара советуют добавлять в пюре корочку от пармезана, чтобы придать блюду глубину вкуса — с "нотками соли и землистости". Эта твёрдая часть сыра, которую обычно выбрасывают на кухне, не зная, что она съедобна, на самом деле является настоящим "гастрономическим сокровищем".

Образующаяся в процессе вызревания сыра, корочка любима профессиональными поварами за способность усиливать вкус супов, рагу и множества других блюд — особенно в итальянской кухне.

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Революционный рецепт предлагает на медленном огне прогреть молоко, масло и кусочек пармезановой корки в течение 20 минут, а затем добавить в картофель и приправить по вкусу.

Плюс в том, что этот трюк пригодится даже тогда, когда в холодильнике почти ничего нет — ведь у пармезановой корки очень долгий срок хранения. По совету экспертов, хранить её проще простого: просто положите корочку в зип-пакет и уберите в морозилку. Там она спокойно пролежит до года.

Другие интересные кулинарные секреты

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