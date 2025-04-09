По словам шеф-повара, все зависит от правильного охлаждения и времени приготовления.

Многие сталкивались с проблемой, когда сваренные яйца тяжело чистить. Шеф-повар Кристофер Кимбалл, основатель America's Test Kitchen и Cook's Country, поделился секретом о том, как исправить ситуацию, сообщает The Mirror.

"Все ошибаются относительно очистки сваренных вкрутую яиц. Я узнал, когда был в Париже, что это имеет мало общего со способом приготовления и полностью связано с тем, как вы их охлаждаете", - рассказал он.

Повар гарантирует, что этот способ приготовления позволит сохранить "влажный" желток и гарантирует, что скорлупа легко снимется.

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В частности, нужно выложить яйца в кастрюлю с кипящей водой и засечь время - восемь минут и сорок секунд. После этого необходимо поместить яйца в ледяную воду на три минуты.

"Вот и все, наконец-то Святой Грааль - это варить их в течение восьми минут 40 секунд и положить в большую емкость со льдом на три минуты. И каждое яйцо, ни 80%, ни 90%, а буквально каждое яйцо будет легко очистить", - рассказал Кимбалл.

Как приготовить лосось

Ранее шеф-повар поделился любимым рецептом Ричарда Гира. Он рассказал, как правильно приготовить лосось. Изюминкой этого рецепта является приготовление коричневого соуса из сливочного масла.

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