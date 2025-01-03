Некоторые продукты безопасно хранить всего несколько часов, после чего ими можно отравиться.

Традиционно, после новогодних праздников остается множество блюд и продуктов. Однако не все знают, сколько можно хранить холодец в холодильнике, а также салаты и красную икру.

Сколько хранить оливье в холодильнике

Заправленное майонезом оливье можно хранить не более четырех часов. После этого срока салат лучше выбросить, чтобы не попасть в больницу. При этом без соуса блюдо безопасно для желудка около 40 часов.

Самым лучшим вариантом будет при приготовлении большого количества салата не добавлять в него лук, майонез и огурцы. Это значительно увеличит срок его хранения. Заправлять и добавлять остальные ингредиенты лучше непосредственно перед подачей.

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Покупные салаты и вовсе не стоит надолго оставлять, ведь их точное время приготовления установить затруднительно.

Сколько хранить холодец в холодильнике после приготовления

Безопасный срок составляет около 4-5 дней, но если бульон для холодца получился жирным, это время можно смело продлевать до семи суток.

На время безопасного хранения влияет и состав блюда. Так, морковка и зелень сокращает срок до 3-4 дней, особенно, если укроп или петрушка не были термически обработаны.

В то же время сырой хрен может продлить "жизнь" холодца на 24-48 часов.

Кроме неприятного запаха, есть еще один показатель того, что это праздничное блюдо уже опасно есть. Он начнет "подтаивать" и в тарелке или лотке появится вода.

Некоторые задаются вопросом, можно ли хранить холодец в морозилке, чтоб съесть эту еду позже? Это является хорошим вариантом. В морозильной камере он может постоять до двух месяцев, но нужно ориентироваться также на возможные отключения света.

Сколько можно хранить красную икру в холодильнике

Если дорогое лакомство не сразу "улетело" со стола и вы решили растянуть удовольствие, то стоит ознакомиться с тем, как хранить красную икру.

Оптимальная температура для икры не превышает 4 градуса. В любом случае выбирайте для нее самое холодное место в холодильнике. Лучше всего она хранится в герметичной упаковке.

Сколько можно хранить икру в холодильнике, если вы ее уже открыли? Это время не превышает 48 часов. Без холодильника - и вовсе до пяти часов. Оптимальным вариантом будет съесть икру в течение первых суток после того, как распечатаете упаковку.

На фоне праздничных дней УНИАН рассказывал, через сколько можно садиться за руль после алкоголя.

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