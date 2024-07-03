В частности, люди с низкой самооценкой часто стараются не выражать свои потребности или желания.

Жизнь с низкой самооценкой может напоминать прогулку по минному полю с завязанными глазами. Вы никогда не уверены в своей ценности и часто недооцениваете себя, даже не осознавая этого.

Низкая самооценка – это не то, что вы выбираете, это образ мышления, который часто глубоко укоренен и скрыт. Его сложно заметить, но есть определенное поведение, которое разоблачает его, объясняет Hackspirit. В материале названы 10 распространенных поведенческих моделей, которые демонстрируют люди с низкой самооценкой, часто даже не осознавая этого.

1. Они часто извиняются

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Вы когда-нибудь замечали, как некоторые люди, кажется, извиняются за все? Даже тогда, когда это явно не их вина? Это классический признак низкой самооценки. Люди с низкой самооценкой часто чувствуют себя так, будто ходят по скорлупе, стараясь никого не огорчить. Они переживают, что их действия или слова могли вызвать дискомфорт, поэтому прибегают к постоянным извинениям, чтобы загладить свою вину.

Извинения глубоко укоренилось в их поведении, это как автоматическая реакция. Они могут даже не осознавать, что делают это, но эта привычка четко сигнализирует об их неуверенности в себе.

2. Им трудно принимать комплименты

Это еще один распространенный признак людей с низкой самооценкой. Им трудно принимать комплименты, потому что они не верят, что действительно их заслуживают. Вместо того, чтобы вежливо принять похвалу, они могут преуменьшить ее, отвергнуть или перевести ее на другого человека.

3. Они часто занимаются негативным самовнушением

Негативное самовнушение – это как темная туча, которая преследует людей с низкой самооценкой. Они часто ругают себя за мелкие ошибки или даже за мнимые недостатки, создавая цикл самоуничижения.

Психологи обнаружили, что наши мысли имеют глубокое влияние на наши эмоции и поведение. Другими словами, если вы постоянно говорите себе, что вы недостаточно хороши, вы начнете верить в это и вести себя соответственно.

Чтобы вырваться из этого круга, нужно осознать эти негативные разговоры и заменить их позитивными утверждениями. Это нелегко, но это решающий шаг на пути к формированию здоровой самооценки.

4. Они не говорят о своих потребностях

Люди с низкой самооценкой часто стараются не выражать свои потребности или желания. Они боятся, что это может вызвать неудобства для других или, что еще хуже, привести к отторжению. Поэтому они стараются сдерживать свои чувства и ставят потребности других выше своих собственных.

Такое поведение может показаться бескорыстным на первый взгляд, но это форма пренебрежения собой, которая со временем может привести к обиде. Научиться выражать свои потребности – важный шаг в формировании самооценки. Речь идет о признании того, что ваши чувства и потребности так же важны, как и потребности других людей.

5. Они стремятся к совершенству

Люди с низкой самооценкой часто имеют нереалистичные ожидания совершенства. Они считают, что если они не идеальны, то они неудачники. Это давление может привести к сильному стрессу и тревоге.

Страх допустить ошибку или не соответствовать высоким стандартам может парализовать их, удерживая от риска или попыток попробовать что-то новое. Такое перфекционистское мышление является защитным механизмом, чтобы избежать критики или отказа, но это ловушка, которая держит их в замкнутом круге неуверенности в себе.

Понимание того, что никто не совершенен и что ошибки – это часть роста, является жизненно важным шагом в преодолении такого поведения.

6. Им трудно принимать решения

Принятие решений может быть настоящим вызовом для людей с низкой самооценкой. Они боятся сделать неправильный выбор и столкнуться с потенциальной критикой или отказом. Они могут обдумывать даже самые простые решения, постоянно сомневаясь в себе.

Делать ошибки – это нормально. Каждая из них – это возможность учиться и развиваться, и ни одно решение не определяет то, кем вы являетесь как личность.

7. Они часто сравнивают себя с другими

Это распространенная черта среди людей с низкой самооценкой. Они сравнивают свою жизнь с другими и строго судят себя за то, что не дотягивают. Социальные сети лишь усугубляют эту проблему, представляя тщательно подобранные моменты, которые могут искажать реальность.

Главное – помнить, что у каждого из нас свой уникальный путь и свои трудности. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, сосредоточьтесь на своем пути и празднуйте свои достижения, какими бы маленькими они ни казались.

8. Они, как правило, пытаются угождать другим

Вы можете представить, что люди с низкой самооценкой замкнуты или асоциальны. Но, как ни странно, они часто являются полной противоположностью. Они изо всех сил стараются угодить другим, иногда в ущерб себе.

Такое поведение обусловлено желанием нравиться и быть принятым. Они боятся, что если они кого-то огорчат, то будут отвергнуты, поэтому изо всех сил стараются сделать так, чтобы все были довольны.

Но постоянное предоставление приоритета потребностям других над собственными может истощать и вредить вашему психическому здоровью. Научиться устанавливать границы – важный шаг к повышению самооценки.

9. Им трудно воспринимать конструктивную критику

Конструктивная критика призвана помочь нам расти и совершенствоваться. Однако для людей с низкой самооценкой она может восприниматься как личная атака. Они могут воспринимать ее близко к сердцу, видя в ней доказательство собственной неадекватности, а не средство для совершенствования.

Их реакция на критику может варьироваться от защитного поведения до полного отстранения. Это происходит потому, что они уже воспринимают себя через критическую призму, и любая дополнительная критика лишь усиливает их неуверенность в себе.

Научиться воспринимать критику позитивно и использовать ее как инструмент для самосовершенствования – важный шаг к повышению самооценки.

10. Они пренебрегают своими достижениями

Люди с низкой самооценкой склонны преуменьшать свои достижения. Независимо от того, насколько они большие или малые, они часто приписывают свой успех везению или внешним факторам, вместо того, чтобы признать собственные навыки и упорный труд.

Такое поведение держит их в цикле неуверенности в себе, поскольку они никогда полностью не признают свой потенциал. Важно праздновать каждое достижение – это свидетельство ваших способностей и доказательство того, что вы способны на все. Признание ваших достижений помогает развивать уверенность в себе и повышает самооценку.

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