При правильном уходе и условиях эти комнатные растения будут регулярно цвести в течение многих лет.

На форуме садоводов Orchids Tips and Tricks дали один действенный совет, как сделать так, чтобы орхидея зацвела, пишет express.co.uk.

Орхидеи - популярные комнатные растения, которые известны своей немногой привередливостью, когда дело касается цветения. Однако, как утверждают опытные садоводы, при правильном уходе и условиях эти комнатные растения будут регулярно цвести в течение многих лет.

Что делать, если орхидея не цветет - совет

Садовод Рэнди Берг обратился на форум за помощью в связи с тем, что его орхидея "очень долгое время".

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Участники группы предположили, что для цветения необходимо изменить температуру.

"Мои орхидеи никогда не цвели, пока я не вынесла их на улицу, где они испытали понижение температуры", - отметила садовод Клэшен Ваандрагер Диксон.

Другая участница группы Линда Мойс посоветовала убедиться, что ночная температура значительно понижается, при таком условии орхидея обязательно зацветет.

"Я читала, что ей нравится, когда температура ночью понижается, что я и делаю у себя дома, и мои цветут все время", - согласилась еще одна участница форума Кэтлин О'Грейди.

По словам специалистов из rePotme, более низкие ночные температуры являются триггером цветения для орхидей.

Тем, у кого нет возможности обеспечить естественное снижение температуры ночью, посоветовали ставить растение на подоконник или немного снижать температуру на термостате с наступлением вечера.

Напомним, ранее садовод поделилась рецептом чудо-раствора для орхидей.

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