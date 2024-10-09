Садоводы рассказали о том, по какой причине нельзя ставить орхидею под прямые солнечные лучи.

Совсем недавно эксперты объясняли, как правильно и часто поливать орхидею, а сейчас они предупреждают садоводов о необходимости убрать это комнатное растение от прямых солнечных лучей, пока не стало слишком поздно. Орхидеи многим нравятся за их долговечность.

Их очень легко поддерживать в живом и процветающем состоянии, и при правильном уходе комнатное растение может прожить много месяцев или даже лет, пишет Express. Однако эксперты сообщают, что размещение этого растения под прямыми солнечными лучами может привести к необратимым повреждениям листьев.

MissOrchidGirl на своем YouTube-канале предупредила любителей орхидей о том, что для успешного роста цветка необходимо соблюдать его потребности.

Видео дня

"Не ставьте орхидеи под прямые солнечные лучи. У орхидей вообще довольно хрупкие листья", - объясняет автор.

Эксперт по растениям объяснила, что если жидкость попадает не туда, куда нужно, это создает предпосылки для гниения:

"Вода, оставшаяся в кроне и между листьями, вызывает гниение. Это разрушает ткани орхидеи, и если не принять меры, орхидея может погибнуть".

Она объясняет, что если у человека нет опыта работы с орхидеями, ему, скорее всего, будет трудно вылечить свою орхидею:

"Корончатая гниль - главный убийца орхидей".

Известные своей нежной красотой и очищающими воздух свойствами, орхидеи процветают в условиях, которые имитируют их естественную среду обитания, говорится в материале. Это означает, что при поливе нужно стараться повторить этот процесс, и один из экспертов рассказал, как именно нужно поливать орхидеи.

Бренд-менеджер компании Prestige Flowers Милли Дурбак заявил: "Соблюдение постоянного графика полива и обеспечение надлежащего дренажа (для нормальной циркуляции воды) жизненно важно для предотвращения корневой гнили". Он также добавил, что в летние месяцы полив должен быть довольно частым, примерно два раза в неделю, а зимой - гораздо реже.

Чтобы определить, сухая почва или нет, эксперты предлагают воткнуть в нее палочку или карандаш — если верхние пять сантиметров сухие, то растение необходимо полить.

Другие новости про орхидеи

Ранее УНИАН сообщал, что орхидея порадует роскошным цветением, если знать, чем ее правильно поливать. В этом должна помочь банановая вода, которая сейчас популярна среди садоводов из-за своего богатства многими макро- и микроэлементами.

Кроме того, орхидеи зацветут "через неделю": садовод поделилась рецептом чудо-раствора. Понадобится бутылка с водой и один зубчик чеснока.

Вас также могут заинтересовать новости: