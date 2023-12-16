Определены защитные действия сухофрукта.

Ежедневное употребление чернослива может быть очень полезным для здоровья костей и уменьшения воспаления.

Новое исследование, опубликованное в журнале The Journal of Nutrition, показывает, что чернослив может заслуженно считаться суперпродуктом.

Как пишет studyfinds.org, ученые установили, что регулярное употребление чернослива может уменьшить маркеры воспаления, связанные со здоровьем костей, и смягчить последствия потери костной массы у женщин в постменопаузе.

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"Потеря костной массы является серьезной проблемой, от которой страдают более 50 процентов женщин старше 50 лет, и лечения от нее нет", - рассказала руководитель исследования доктор Мэри Джейн Де Соуза, профессор кафедры кинезиологии Университета штата Пенсильвания.

Результаты исследования демонстрируют заметное снижение количества воспалительных цитокинов (белков, регулирующих воспаление), а также активированных моноцитов (типа иммунных клеток, связанных с хроническим воспалением).

Отмечается, что это новое исследование является частью более крупного, известного как исследование PRUNE, в котором изучались маркеры иммунного, воспалительного и окислительного стресса, связанные с защитным действием чернослива на кости у женщин в постменопаузе.

"В совокупности эти результаты имеют важное практическое значение, учитывая распространенность потери костной массы среди этой группы населения", - добавила доктор Де Соуза.

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