Выбирая хлеб с высоким содержанием питательных веществ, вы получите максимум пользы.

Цельнозерновой хлеб обычно считается более здоровым вариантом, чем белый, благодаря высокому содержанию питательных веществ и клетчатки. Однако правильный выбор зависит от ваших целей и конкретных диетических потребностей.

В своем обзоре для издания Very well health сертифицированный врач Сохаиб Имтиаз, специализирующийся на общественном здоровье, рассказал, чем отличаются виды хлеба.

Цельнозерновой и белый хлеб изготавливаются из разных ингредиентов, обрабатываются разными способами и имеют разную питательную ценность. Эти различия определяют, насколько полезны эти виды хлеба

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Ингредиенты

Цельнозерновой хлеб изготавливается из муки, содержащей отруби, зародыш зерна, эндосперм, из-за чего в хлебе сохраняется больше питательных веществ и клетчатки.

Белый хлеб изготавливается из рафинированной муки, из которой в процессе переработки удаляются отруби и зародыш, а остается только крахмалистый эндосперм. Хотя белый хлеб часто обогащают витаминами и минералами, ему не хватает натуральных питательных веществ, которые содержатся в цельнозерновом хлебе.

Клетчатка

Цельнозерновой хлеб - богатый источник пищевых волокон, которые помогают быстрее насытиться, регулируют уровень сахара в крови и предотвращают запоры. Кусочек цельнозернового хлеба обычно содержит 2-4 грамма волокон, в то время как белый хлеб содержит менее 1 грамма на кусочек. Таким образом, цельнозерновой хлеб - лучший выбор, если нужно увеличить потребление клетчатки.

Протеин

Цельнозерновой хлеб содержит больше белка, чем белый: около 5 граммов на ломтик по сравнению с 2-3 граммами в белом хлебе. Белок способствует восстановлению мышц, здоровью костей и общему самочувствию, что делает цельнозерновой хлеб более сытным и полезным.

Сахар в крови

Белый хлеб имеет более высокий гликемический индекс, что означает, что он может вызвать быстрый скачок уровня сахара в крови. Напротив, более низкий ГИ цельнозернового хлеба обеспечивает более стабильное высвобождение энергии, что может быть полезно для людей, страдающих диабетом или стремящихся к стабильному уровню энергии.

Калории

Цельнозерновой хлеб содержит около 80 или более калорий на ломтик, в то время как белый хлеб содержит немного меньше калорий на ломтик того же размера порции.

Ключевое различие заключается в питательной ценности. Цельнозерновой хлеб содержит больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с белым хлебом, что делает его более ценным, несмотря на немного более высокую калорийность. Дополнительная клетчатка, содержащаяся в цельнозерновом хлебе, также помогает пищеварению и обеспечивает больше энергии.

Кому полезен цельнозерновой хлеб

При определенных состояниях здоровья и образе жизни хлеб из цельного зерна является лучшим выбором:

Повышает уровень холестерина и снижает риск заболеваний. Диетическая клетчатка помогает повысить уровень холестерина в крови и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, ожирения и диабета 2 типа. Контроль веса. Клетчатка помогает чувствовать себя сытым, что приводит к уменьшению количества потребляемых калорий и помогает контролировать вес. Диабет. Более низкий гликемический индекс цельнозернового хлеба помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Здоровье пищеварения. Клетчатка поддерживает здоровье кишечника, предотвращая запоры и способствуя регулярности.

Кроме того, цельное зерно богато витаминами и минералами, как:

железо;

магний;

селен;

витамин B1 (тиамин);

витамин B2 (рибофлавин);

витамин B3 (ниацин);

витамин B9 (фолат).

Эти питательные вещества помогают поддерживать такие функции организма, как образование клеток, перенос кислорода, регуляция работы щитовидной железы и иммунное здоровье.

Чем полезен белый хлеб

Белый хлеб может быть предпочтительнее для людей с:

заболеваниями желудочно-кишечного тракта;

послеоперационное восстановление;

аллергия на пшеницу.

Какой хлеб самый лучший

Цельнозерновой хлеб. Приготовленный из цельного зерна, хлеб из цельной пшеницы сохраняет отруби, зародыш и эндосперм, обеспечивая больше клетчатки, витаминов и минералов.

Хлеб из закваски. Будучи естественным ферментом, закваска легко усваивается и содержит полезные пробиотики.

Хлеб из проросшего зерна. В этом хлебе используется проросшее цельное, что может повысить усвоение питательных веществ и улучшить их перевариваемость.

Ржаной хлеб. Ржаной хлеб содержит больше клетчатки, чем пшеничный, и имеет более низкий гликемический индекс, помогая регулировать уровень сахара в крови.

Эти виды хлеба более полезны для здоровья благодаря высокому содержанию клетчатки, питательных веществ и меньшему количеству рафинированных ингредиентов.

Можно ли каждый день есть хлеб

Да, в целом хлеб можно есть ежедневно в рамках сбалансированной диеты. Однако ключевым моментом является умеренность. Выбирая варианты с высоким содержанием питательных веществ, такие как хлеб из цельной пшеницы или цельного зерна, вы получите максимум пользы для здоровья, избегая при этом чрезмерного потребления калорий и углеводов.

Ранее УНИАН писал, что происходит с телом, если регулярно есть хлеб.

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