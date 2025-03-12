Сахар приносит много вреда нашему организму, поэтому нужно знать, чего вы добьетесь, если откажетесь от него.

Сразу стоит отметить, что полностью отказаться от сахара почти невозможно, так как он содержится практически во всем, включая фрукты и овощи. Однако стоит задуматься о сокращении или полном исключении именно "добавленного сахара".

"В отличие от фруктов и овощей, добавленный сахар не приносит никакой питательной пользы и является, по сути, пустыми калориями", — сообщает функциональный диетолог Дженнифер Николь Бьянкини в интервью Parade.

Что происходит, когда вы перестаете есть сахар - главные плюсы

1. Улучшение настроения.

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Хотя сначала это может казаться сложным, со временем отказ от сахара или даже его сокращение может привести к улучшению настроения. "Чрезмерное потребление сахара вызывает резкие скачки и падения уровня сахара в крови, что напрямую влияет на стабильность настроения", — говорит Бьянкини.

Кроме того, сахар может вызывать дисбаланс в кишечнике, а так как кишечник и мозг связаны осью "кишечник-мозг", это может привести к нарушению выработки нейромедиаторов, регулирующих настроение.

2. Снижение воспаления.

Чрезмерное потребление добавленного сахара может способствовать воспалению в организме. "Когда вы снижаете потребление добавленного сахара, уровень воспаления в организме уменьшается", — подчеривает зарегистрированный диетолог Конни Элик.

Это важно, так как хроническое воспаление увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, диабета и рака.

3. Повышение уровня энергии

Замечали ли вы, что после употребления сахара сначала возникает "прилив энергии", а затем резкий спад? Дело в том, что избыток сахара нарушает баланс уровня глюкозы в крови, что напрямую связано с уровнем энергии.

Сахар быстро всасывается в кровь, вызывая резкий скачок, за которым следует спад, оставляя вас вялым. Когда вы исключаете сахар, уровень энергии становится более стабильным в течение дня.

4. Возможная потеря веса

Отказ от сахара сам по себе не гарантирует потерю веса, но он может облегчить поддержание дефицита калорий, ведь добавленный сахар — это "пустые калории", никакой питательной ценности.

"Когда вы сокращаете потребление добавленного сахара, вы уменьшаете количество лишних калорий, что может способствовать снижению веса", - подчеркивает Элик.

5. Улучшение уровня сахара в крови

Регулярное сокращение потребления добавленного сахара способствует стабилизации уровня глюкозы в крови.

Сбалансированный уровень сахара в крови помогает снизить риск диабета. Для людей с диабетом это также важно, так как помогает избежать серьезных осложнений, таких как повреждение нервов, слепота, почечная недостаточность и потеря пальцев, конечностей.

6. Меньше кариеса

Если у вас часто появляются кариозные полости, это может быть связано с потреблением сахара. Хотя сам по себе сахар не вызывает кариес, он питает вредные бактерии во рту, которые приводят к разрушению зубов.

После отказа от сахара у вас, скорее всего, станет меньше кариеса, так как количество вредных бактерий во рту уменьшится.

Что происходит, когда вы перестаете есть сахар - главные минусы

1. Возможные симптомы отмены

Исследования показывают, что сахар действует как аддиктивное вещество, вызывая нейробиологические изменения, схожие с теми, что наблюдаются при наркотической зависимости. Поэтому при резком отказе от сахара возможны симптомы отмены — усталость, головные боли и сильная тяга к сладкому. Хорошая новость заключается в том, что у большинства людей эти симптомы исчезают примерно через неделю.

2. Чувство ограничений

Если вы привыкли регулярно употреблять сахар — будь то в кофе, перекусах или десертах — его исключение может вызвать приступы неконтролируемого переедания.

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