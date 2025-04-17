Эксперты и ветеринары посоветовали, сколько раз в год нужно купать своего питомца.

Ответственные владельцы котов обязательно должны знать, как часто нужно мыть домашнюю кошку и зачем это делать.

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Как часто можно купать кота - что говорят эксперты

Как пишет издание Express, ветеринар Амир Анвари пролил свет на этот важный вопрос. Все знают, что приходится устраивать водные процедуры для своих питомцев, когда они пачкаются или пришло время для плановой ванны. Однако важно понимать, как часто можно купать кошку, чтоб не навредить ее здоровью.

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Считается, что кошки прекрасно справляются с вопросами своей гигиены. Ежедневно можно заметить, как тщательно ухаживают они за своей шерстью и вылизывают ее.

Анвари отметил, что этим животным не нужна регулярная ванна, как собакам. В то же время он уточнил, как часто купать кота. По его мнению, периодичность должна составлять где-то 1-2 раза в 12 месяцев.

Ветеринар предупредил, что лучше не злоупотреблять купанием, ведь из-за этого с кожи питомца смывается его жир. Гораздо полезнее уделить внимание вычесыванию шерсти животного.

Организация по защите кошек Cats Protection также высказалась касательно того, как часто нужно купать кота. Там объяснили, что эти питомцы очень чистоплотные и не нужно их постоянно мыть. Обычно кошки сами ухаживают за своей шерстью. Их шершавый язык легко убирает с нее мусор, грязь и лишнюю шерсть.

В организации советуют вместо мытья ежедневно вычесывать кошек: длинношерстных - каждый день, а короткошерстных - раз в неделю.

При этом регулярное купание только навредит здоровью любимцев. Из-за этого их шерсть может остаться без натуральных масел, которые поддерживают здоровье кожи и нужны, чтоб обеспечить водонепроницаемость.

Кроме того, сам процесс - большой стресс для кошек, ведь они не самые большие любители воды. К тому же у них вызывает дискомфорт, когда трут или трогают определенные части их тела.

Ветеринар Сара Эллиотт подчеркивает, что во время мытья использовать шампунь для кошек стоит только в том случае, если это рекомендовал врач.

Cats Protection поделились пошаговым руководством, как легко и безопасно помыть кошку. Они советуют набрать теплую воду в ванную или раковину до уровня, который соответствует длине лап питомца. Ни в коем случае не "погружайте" кошку полностью.

На дно положите специальный коврик или полотенце, чтоб у животного не скользили лапы. Благодаря этому кошка будет чувствовать себя более устойчиво и комфортно.

Шампунь нужно нанести на влажную мягкую ткань и аккуратно протереть ею шерсть кошки. Когда она станет чистой, купание можно завершить.

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