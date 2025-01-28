Он совсем немного отличается от традиционного.

Бисквитный пирог "Виктория" считается довольно простым в приготовлении. Он состоит из двух ванильных коржей, соединенных джемом и сливочным кремом или взбитыми сливками.

Express публикует рецепт бисквитного пирога от английской писательницы и телеповара Нигеллы Лоусон, которая готовит его уже десятилетиями. Женщина не советует готовить эту выпечку заранее - лучше наслаждаться ею сразу после приготовления.

Для бисквитов вам понадобятся следующие ингредиенты: по 225 граммов несоленого сливочного масла и сахарной пудры, чайная ложка ванильного экстракта, 200 граммов обычной муки и 25 кукурузной, две с половиной чайные ложки разрыхлителя, щепотка соли, четыре больших яйца и две-три столовые ложки молока.

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Для начинки возьмите 75 граммов малинового варенья без косточек, 150 граммов свежей малины и 150 миллилитров двойных сливок.

Разогрейте духовку до 160-180С, а затем застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом две формы для выпекания. Взбейте масло с сахаром, добавьте ваниль и снова взбейте. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. После этого вбейте одно яйцо в масло с сахаром и добавьте одну столовую ложку муки. Продолжайте так делать, пока не закончатся яйца.

Взбейте остальную муку и добавляйте по одной столовой ложке молока за раз. Затем вылейте тесто в формы и выпекайте в течение 20-25 минут. Пока коржи охлаждаются, взбейте сливки. Затем намажьте один из них джемом и кремом. Второй корж разместите сверху, посыпав его двумя столовыми ложками сахара.

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