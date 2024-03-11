Она худела в среднем 12 килограмм в год в течение последних четырех лет.

Женщина, весившая 160 килограммов, смогла похудеть за 4 года на 50 килограммов с помощью семи небольших изменений в своей жизни.

Как рассказала Стефани Кэмерон порталу Eating Well, в 2015 году она отправилась в кругосветное путешествие, веря, что это поможет ей бороться с лишним весом. Однако произошло наоборот, и в 2019 году она весила уже 160 килограммов при росте 165 см.

Она рассказывает, что начала с одной полезной новой привычки за раз и смогла изменить жизнь и похудеть на 50 килограммов, стабильно теряя по 12 килограммов ежегодно.

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Вот 7 привычек, которые помогли ей в этом.

Она ведет пешеходный образ жизни. Она ограничила потребление вина ("не пьет калории"), при этом не занимается подсчетом калорий в течение дня, поскольку считает, что ее потребление, как правило, исправляется в течение недели. Она готовит почти всю свою пищу. Она смотрит кулинарные шоу и черпает оттуда идеи для вдохновения. Она начала выращивать собственные травы, чтобы всегда иметь под рукой свежую зелень для салата. Она внимательно относится к тому, что ест или пьет после обеда и как правило ограничивает себя фруктами или горячим какао вечером. Она сосредотачивается на ощущениях, а не на цифрах - не обращает внимания на колебания веса, зато обращает внимание на физическое состояние при ходьбе, или как выглядит на ней одежда.

Ранее женщина рассказала о системе еды, которая позволила ей похудеть на 118 килограммов за несколько лет. Стратегия заключается в более совершенном подходе к "интервальному голоданию". Нужно каждый месяц в течение 5 дней наедать по 900 калорий исключительно растительной пищи.

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