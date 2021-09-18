Звезда фильмов для взрослых будет работать под своим старым псевдонимом.

Бывший пастор из Нью-Йорка Кристал ДиГрегорио устала от осуждения прихожан и вернулась в порноиндустрию под своим старым сценическим псевдонимом Надя Хилтон.

О ее истории пишет al.com.

"Я просто хочу быть собой", – заявила она.

Известно, что ДиГрегорио снялась в более чем 100 фильмах за 10 лет, зарабатывая при этом по 300 тысяч долларов в год. Но шесть лет назад она решила кардинально изменить свою жизнь и пришла в церковь вместе со своим мужем Дэвидом Бассеттом. Они оба служили пасторами до развода.

Теперь же бывшая порнозвезда вернулась в индустрию и зарегистрировалась на сайте, где пользователи выставляют на продажу свои обнаженные фотографии.

Читайте такжеСвященник устраивал секс-вечеринки с "наркотиками для изнасилований" за деньги прихожан"Я смотрю на размещение контента для взрослых так: Бог привел меня в этот мир обнаженной. Публикация фотографий обнаженной... не думаю, что это большое преступление или, знаете ли, большой грех", – считает она.

Ранее сообщалось, как в Швеции учительница после увольнения из школы разбогатела на интимных фото. Известно, что ее уволили за то, что она вынужденно подрабатывала стриптизершей.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц