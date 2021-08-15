Какое-то время, по словам мужчины, он съедал по девять таких гамбургеров в день.

Американец Дональд Горске установил мировой рекорд по количеству съеденных Биг Маков в жизни: с 1972 года он полакомился более чем 32 тысячами этих бургеров.

Как пишет Business Insider, все началось 17 мая 1972 года, когда Дональд Горске получил свою первую машину.

"Я поехал в McDonald's, заказал свои первые три Биг Мака, подошел к машине и съел их. Я тут же сказал, что, вероятно, буду есть их до конца своей жизни", - рассказал рекордсмен.

Какое-то время, по словам мужчины, он съедал по девять таких гамбургеров в день. Спустя почти 50 лет Горске является бесспорным рекордсменом по количеству съеденных Биг Маков - более 32 340 штук.

Читайте такжеАмериканец установил мировой рекорд по поеданию хот-догов (фоторепортаж)Он хранит каждый чек и даже ведет календарь. Сегодня мужчина утверждает, что съедает в среднем по два Биг Мака в день. Он ездит пополнять свои запасы два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, покупая сразу по шесть или восемь гамбургеров.

"Я не из тех, кто пробует что-то новое. Когда мне что-то нравится, я все время придерживаюсь этого", - говорит мужчина.

Каждый Big Mac содержит 540 калорий, и McDonald's заявляет, что ежегодно продает более миллиарда этих бургеров по всему миру.

Свою хорошую физическую форму рекордсмен объясняет тем, что отказывается от картошки фри и регулярно совершает почти 10-километровые прогулки по своему району.

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Автор: Катерина Комолова