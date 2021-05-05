Энтузиаст из Калифорнии преодолел 770 километров пешком в костюме медведя.
Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДАИ".
Мужчине понадобились лишь несколько пар носков, средства гигиены, фонарик и телефон. С таким скромным запасом он несколько недель шагал вдоль шоссе и сумел собрать несколько десятков тысяч долларов.
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Такой необычный челлендж придумал себе 33-летний Джесси Лариос.
"Я иду из Лос-Анжелеса в Сан-Франциско в костюме медведя, который сам спроектировал. Я его не делал, но дизайн мой", - рассказывает он.
Все собранные деньги Джесси потратит на благотворительность.
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