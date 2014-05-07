В Калифорнии адвокаты будут давать клятву вежливости

Всем новым адвокатам в Калифорнии (California) скоро придется дать дополнительное обещание при вступлении в коллегию адвокатов, о том, что они обязуются быть любезными друг с другом. Об этом сообщает xata.co.il со ссылкой на San Francisco Chronicle.

Начиная с 23 мая присяга, которую принимает каждый, “добросовестно выполнять обязанности адвоката” будет дополнена словами, что адвокат “будет стремиться вести себя в любой ситуации с достоинством, вежливо и честно”.

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Добавленная часть текста была одобрена Верховным судом Калифорнии (California Supreme Court), по настоянию бывшего президента адвокатуры штата. Который за свои 45 лет в этой сфере заметил, что плохое поведение адвокатов стремительно растет. Выражается это в постоянной ругани адвокатов между собой, нападках друг на друга в судебных исках, и запугиванием судей.

Клятва вежливости будет напоминать адвокатам, что суть профессии не только в том, чтобы выиграть дело, говорит Патрик Келли (Patrick Kelly). Но поскольку не предусмотрено никакого штрафа за нарушение данного обещания, эксперты по профессиональной юридической этике задаются вопросом, сможет ли подобная клятва сдерживать недопустимое поведение вообще.

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Это напоминание о положительном и профессиональном поведении, а не палка, говорит судебный корреспондент. Такая присяга в Калифорнии может быть уникальной не долго. Американская коллегия судебных адвокатов (American Board of Trial Advocates) ведет кампанию, чтобы подобная присяга была введена по всей стране, сообщает Los Angeles Times.