На экс-жене Путина хочет жениться «миллионер» из Сибири

Отвечая на вопрос, каким образом он собирается сделать предложение Людмиле Путиной, Бабин сказал, что надеется на то, что она узнает о его намерениях из СМИ, пишет РИА Новости.

В четверг в рамках традиционного ежегодного общения с россиянами в прямом эфире президент РФ, отвечая на вопрос, когда Россия увидит новую первую леди, сказал, что сначала должен выдать замуж бывшую жену, а потом подумать о себе.

"Я свободен с 2008 года и хочу предложить руку и сердце Людмиле Александровне Путиной. Я думал об этом еще два месяца назад, но вчера Владимир Владимирович мне еще раз подсказал. Надеюсь, что моя мечта исполнится", — сказал Бабин, отметив что он ровесник Владимира Путина.

Отвечая на вопрос, каким образом он собирается сделать предложение Людмиле Путиной, Бабин сказал, что надеется на то, что она узнает о его намерениях из СМИ.

Юрий Бабин получил известность как "копеечный миллионер" после того, как в декабре 2012 года выставил на продажу собранную им коллекцию однокопеечных монет. Пять миллионов копеек весом в 7,5 тонны он оценил в 19,9 миллиона рублей. Также Бабин известен тем, что предложил экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену пять комнат в своем коттедже.

В 2013 году Бабин через суд добивался официальной смены своей фамилии на "Президент-Великой-России-Бабин", однако органы ЗАГС и Центральный районный суд Новосибирска ему в этом отказали. Пенсионер заявил, что в марте текущего года подал жалобу на это решение в Верховный суд РФ.

Развод Путиных

О разводе Людмила и Владимир Путины объявили в июне прошлого года. Они прожили в браке почти 30 лет. У них две дочери — Мария и Екатерина. Владимир и Людмила Путины заявили, что хотят остаться близкими людьми. По их признанию, они вместе не живут уже некоторое время, поддерживая дружеские отношения.

О разводе Путины неожиданно сообщили после посещения балета "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. Как пояснил Путин, деятельность на посту главы государства предполагает абсолютную публичность, но есть люди, которые "совершенно с этим несовместимы". Людмила Александровна, отметил он, "отстояла вахту восемь лет, уже девять даже". Супруги признались, что это было общее решение, и назвали развод цивилизованным.