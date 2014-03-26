В России установят первый памятник новому русскому

Первый в России памятник новому русскому установят в центре Читы. Бронзовая фигура стоимостью 2,5 млн рублей в шутливой форме покажет образ первых российских коммерсантов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на инициатора проекта, предпринимателя Юрия Бажина.

Автор памятника - красноярский скульптор Андрей Кияницын. Нового русского он изобразил в виде отдыхающего на скамейке мужчины в джинсах, пиджаке, с массивной цепью на шее и внушительных размеров перстнем. Его чуть полноватая фигура расслаблена. Еще один неотъемлемый атрибут бизнесмена - сумка-барсетка. По задумке создателей памятника, каждый желающий сможет присесть возле коммерсанта и сфотографироваться с ним.

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"У нас хватает серьезных, официальных монументов. Нужно украсить Читу и чем-то оригинальным, позитивным. Образ нового русского - часть нашей культуры: он персонаж анекдотов, герой кинофильмов. Почти каждый деловой человек в России в 1990-х годах носил малиновый пиджак, золотую цепь или барсетку", - сказал Бажин.

По его словам, скульптура готова. Работа над ней продолжалась два года. "Сейчас мы собираем средства для ее перевозки в Читу и установки. Открытие проведем до конца весны. Точная дата пока неизвестна", - добавил предприниматель.

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Проект согласован с руководством города и края. Он станет первым в числе юмористических памятников, которые в ближайшие годы планируют установить в забайкальской столице.