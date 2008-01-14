Немец выбросил себя в окно вместе с елкой

14:24, 14 января 2008
Курьёзы
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Мужчина - в критическом состоянии

Житель немецкого города упал с третьего этажа своего дома, пытаясь выбросить через окно новогоднюю елку. Как сообщили в городской полиции, пытаясь выбросить дерево, мужчина потерял баланс и упал вниз. В настоящее время он находится в больнице в критическом состоянии, сообщает Reuters.

«Есть телевизионная реклама, в которой люди забавляются, кидая свои старые рождественские деревья из окон, - рассказали в полиции. – Но там не предполагается, что вы должны прыгать за ними».  

Газета.ру

 

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