Сотрудников российских "Вестей" уволили за пост с цитатой Геббельса

Авторов поста с цитатой Йозефа Геббельса, появившемся в аккаунте программы «Вести» в Facebook, уволили с ВГТРК. Об этом сообщает российское издание Lenta.ru со ссылкой на страницу "Вестей" в социальной сети.

«Приносим извинения нашим читателям за некорректную публикацию. В связи с этим сообщаем, что сегодня SMM-редакция Дирекции интернет-сайтов ВГТРК уволена в полном составе», — говорится в аккаунте «Вестей».

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Цитата министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса появилась в посте «Вестей», озаглавленном «Высказывания великих о Ленине» и посвященном 90-летию со дня смерти первого лидера СССР. Пост был опубликован в ночь на 28 января.