Британским депутатам запретили трогать ноги статуй Черчилля и Тэтчер

Памятники четырем премьер-министрам Великобритании, установленные в здании парламента, могут обнести оградой, чтобы защитить от рук депутатов, передает Газета.ру со ссылкой на «Би-би-си».

Среди членов британского парламента существует поверье, что для хорошего выступления нужно потереть руками ноги одной из статуй — например, Уинстона Черчилля или Маргарет Тэтчер.

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В свою очередь куратор Вестминстерского дворца утверждает, что это наносит вред памятникам, поэтому около них будут установлены таблички «руками не трогать», а если это не поможет, то статуи обнесут оградой, чтобы до них нельзя было дотянуться.