СМИ: Тэтчер хотят увековечить на Трафальгарской площади в Лондоне

"Мэр считает, что баронесса Тэтчер заслуживает выдающегося памятника в центре Лондона, и его команда будет искать подходящее место", - сказал представитель лондонской мэрии.

По данным СМИ, статуя может быть установлена на пустующем постаменте на Трафальгарской площади, что не исключил и сам Джонсон. Это же место предлагали некоторые высокопоставленные представители правительства, в числе которых министр обороны Филип Хэммонд (Philip Hammond). Как сообщил представитель британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, "он считает хорошей идеей придумать, как почтить память Тэтчер наилучшим образом", сообщают РИА Новости.

В 1841 году по углам Трафальгарской площади были сооружены четыре постамента, на трёх из них установлены памятники королю Георгу IV и генералам Генри Хейвлоку и Чарльзу Джеймсу Напиру. С 1998 года четвертый постамент, на и который предлагается установить памятник Тэтчер, используется для временных статуй и инсталляций.

Однако есть опасения, что на площади, где традиционно проводятся митинги, демонстрации и массовые праздники, монумент может стать мишенью для вандалов. В ночь на вторник во многих городах страны, в том числе в Лондоне на Трафальгарской площади, прошли спонтанные акции, участники которых отмечали смерть экс-премьера как праздник. Статуя Тэтчер уже подвергалась атаке вандалов в 2002 году. Мраморная статуя экс-премьера, выставленная в лондонском здании Guidhall, была обезглавлена театральным продюсером Полом Келлехером (Paul Kelleher).

Тэтчер, первая и единственная в истории Великобритании женщина-премьер (1979-1990 годы) скончалась в понедельник в возрасте 87 лет.