По Риге пробежались 400 Дедов Морозов и Санта-Клаусов
07:55, 10 декабря 2012Курьёзы
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Более 400 Дедов Морозов и Санта-Клаусов из разных стран ЕС приняли участие в забеге по Риге.
Забег прошел без инцидентов
Более 400 Дедов Морозов и Санта-Клаусов из разных стран Евросоюза приняли участие в традиционном забеге, который в воскресенье прошел в Риге.
Как передает РИА Новости, подобный забег проводится в столице Латвии каждый год в преддверии Рождества. В этот раз он был пятым.
В забеге приняли участие не только местные Деды Морозы, но и их коллеги из других стран ЕС.
Мероприятие прошло без инцидентов.
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