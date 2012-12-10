По Риге пробежались 400 Дедов Морозов и Санта-Клаусов

Более 400 Дедов Морозов и Санта-Клаусов из разных стран Евросоюза приняли участие в традиционном забеге, который в воскресенье прошел в Риге.

Как передает РИА Новости, подобный забег проводится в столице Латвии каждый год в преддверии Рождества. В этот раз он был пятым.

В забеге приняли участие не только местные Деды Морозы, но и их коллеги из других стран ЕС.

Мероприятие прошло без инцидентов.