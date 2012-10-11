Археологи обнаружили точное место убийства Юлия Цезаря

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным местных СМИ, во время раскопок на месте первого каменного театра Помпея ученые нашли цементную плиту, которая явно не относится ко внутренним постройкам здания и представляет собой своеобразный памятник одному из величайших людей античности.

По мнению специалистов, постамент 3 метра в ширину и 2 метра в высоту был установлен на месте убийства Цезаря во времена правления его внучатого племянника и наследника - императора Августа. Расположение плиты подтверждает теорию историков о том, что Цезарь являлся председателем на заседании Сената и был убит на причитающемся ему по статусу месте.

Видный политический деятель, полководец и писатель своего времени Гай Юлий Цезарь погиб от рук республиканцев-заговорщиков 15 марта 44 года до нашей эры во время заседания Сената. Ученые полагают, что по предварительной договоренности каждый из заговорщиков постарался нанести ему хотя бы один удар стилом (острой деревянной палочкой для письма).

После смерти на теле древнеримского диктатора были обнаружены 23 колотые раны.

На сегодняшний день точно неизвестно, скончался ли Цезарь от смертельного удара на обнаруженном археологами месте или от кровопотери в другом окружении.