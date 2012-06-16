Из четырех новорожденных детенышей Тигрюли выжила только девочка

Выжила только единственная девочка, которую назвали Дюной.

"С тигрятами мы - я, моя жена и группа ветеринаров - проводили дни и ночи. Кормили их через каждые два часа специальной дорогой молочной смесью для детенышей хищных кошек, заботились, как о родных детях, делали все возможное... Но, к сожалению, в природе часто бывает, что не все новорожденные тигрята выживают", - рассказал "Комсомольской правде в Украине" директор ялтинского зоопарка "Сказка" Олег Зубков.

По его словам, обычно у тигров рождается один, максимум трое малышей, а Тигрюля принесла сразу четверых. При этом один мальчик оказался альбиносом, а такие часто появляются на свет с патологией.

"Еще у одного тигренка позже обнаружили сужение проходов поджелудочной железы, а это в 99% случаев грозит гибелью животного. Наши ветеринары проводили ему особую терапию, ставили капельницу, вводили внутренние инъекции, делали специальный массаж. Но малыш умер. Еще через несколько дней не стало и альбиносика", - сообщил О.Зубков.

У двух других малышей также начались проблемы – из-за нехватки витаминов стали вывихиваться косточки, пришлось наложить на лапки гипс. Организм третьего мальчика не справился.

Сейчас все внимание сотрудников зверинца сосредоточено на девочке, которая выжила. От Дюны ветеринары не отходят ни на минуту. Состояние маленькой тигрицы, по их мнению, удовлетворительное, и все надеются, что она вырастет такой же красавицей, как ее мама. А Тигрюля принесет еще не один приплод.

Как сообщал УНИАН, бенгальскую тигрицю Тигрюлю Ялтинскому зоопарку почти три года назад передала экс-премьер Юлия Тимошенко. 6 мая тигрица впервые родила четырех детенышей.