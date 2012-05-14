Первый в мире памятник рюкзаку открыли во Львове

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе университета.

Как отмечается в сообщении, незаурядное событие собрало известных географов, академическое сообщество университета и представителей городской власти Львова „под общим знаменем чествования символа всех путешественников, исследователей и туристов”.

Декан географического факультета Владимир Биланюк отметил, что «именно благодаря рюкзаку путешественники всего мира выживали в критических ситуациях, а наши студенты покоряли самые высокие вершины Украины и Европы».

Торжественно открыли памятник ректор университета Иван Вакарчук, проректор по научно-педагогической работе Звенислава Мамчур и председатель студенческого совета географического факультета Андрей Мичко.

После приветствия ректора студенты продемонстрировали эволюцию рюкзаков, неся на спине образцы спортивного снаряжения разных поколений.

Заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Василий Косив отметил, что такие памятники содействуют развитию инфраструктуры львовских вузов и идеально вписываются в сам дух города.

«Логично, что памятник рюкзаку появился именно во Львове, поскольку за все время существования нашего города сейчас больше всего людей ходит именно с рюкзаками», - отметил В.Косив.

Кульминационным моментом мероприятия было совместное исполнение традиционных песен туристов – «Я піду в далекі гори» Владимира Ивасюка и повстанческой «Гей гу, гей га».