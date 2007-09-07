Полиция поймала исполнителя самого дурацкого преступления (фото)

Полиции не составило никакого труда поймать преступника, который оставил на месте преступления свой автограф.

Как сообщает Sky News, 18-летний Питер Аддисон и его приятель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, влезли на территорию детского лагеря и устроили там разгром, перебив всю посуду и опустошив огнетушители. Прибывшая полиция обнаружила на стене сделанную черным маркером надпись: "Здесь был Питер Аддисон".

Когда за ним приехали полицейские, на Питере была майка, украденная им в разгромленном лагере.

Как заявил инспектор полиции графства Чешир Гарет Вудс, это преступление - самое дурацкое из всех бывших в его практике. "Кругом полно глупых преступников, но оставить свое имя на месте преступления - это что-то. Идиотизм этого парня очень облегчил нашу работу", - отметил Вудс.

Стоит отметить, правда, что, по словам адвоката Аддисона, у него диагностирована задержка развития.

Лента.ру